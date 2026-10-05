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Ребенок остается один дома после школы: с какого возраста можно и какое наказание для родителей предусмотрено

Ребенок остается один дома после школы: с какого возраста можно и какое наказание для родителей предусмотрено

С какого возраста можно оставлять ребенка дома одного – вопрос, который особенно волнует родителей младшеклассников, если в школе нет группы продленного дня.

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