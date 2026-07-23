Два кувырка через капот: лидер МАЗа — о жуткой аварии на «Холмах России»МАЗ-СПОРТавтоГонщик МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович поделился подробностями аварии, которая произошла в заключительный день бахи «Холмы России-2026» и стоила его экипажу финиша.