Два кувырка через капот: лидер МАЗа — о жуткой аварии на «Холмах России»МАЗ-СПОРТавтоГонщик МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович поделился подробностями аварии, которая произошла в заключительный день бахи «Холмы России-2026» и стоила его экипажу финиша.
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