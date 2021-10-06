Котики умеют прятаться в самых неожиданных местах и оттуда тихонечко наблюдать за человеком. Наверное, им кажется наша жизнь очень непонятной, раз они так пристально на нас смотрят… “Хозяин кафе сделал стеклянный потолок, чтобы котики могли наблюдать за посетителями” “Как такое возможно, спросите вы?” “Пссс, хозяин! Не хочешь прохлады?” “Ниндзя был раскрыт!” “Что читаешь?” “А кто там?” “Лучшее место для пряток, я считаю!” “Как он так оказался?” “Помогите!” “Приветик!” “Кот сзади, да?” “Ты меня не видишь…”The post "Вас обнаружили": котики, которые вмешиваются в личное пространство first appeared on Мур ТВ.