Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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МГИК: Почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

МГИК: Почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Число проголосовавших на выборах в Москве приближается к 4,5 млн Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила журналистам, что почти 4,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 10:00.

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