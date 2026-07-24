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RT Russia

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Сенатор Мурог: ветеран труда может улучшить жилищные условия за счёт государства

Сенатор Мурог: ветеран труда может улучшить жилищные условия за счёт государства

Статус ветерана труда сам по себе не даёт права на получение квартиры. Ключевым условием остаётся официальное признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

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