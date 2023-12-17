Творчество и Инновации в Lego Fortnite: На пути к Быстрому перемещению В мире Lego Fortn...

Творчество и Инновации в Lego Fortnite: На пути к Быстрому перемещениюВ мире Lego Fortnite, где каждый день – это новое приключение, игроки сталкиваются с вызовом: как эффективно перемещаться по его огромному пространству без системы быстрого перемещения.