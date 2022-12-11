Как доказать даже ребёнку (и Юрию Лозе), что Земля всё-таки круглая?

Если Гагарин для вашего чада — не авторитет, а снимки с МКС, по его мнению — могут быть подделкой, придется запастись терпением и доказывать шарообразность Земли, пользуясь минимумом технических средств — совсем так, как это делали древние греки.
Если Гагарин для вашего чада — не авторитет, а снимки с МКС, по его мнению — могут быть подделкой, придется запастись терпением и доказывать шарообразность Земли, пользуясь минимумом технических средств — совсем так, как это делали древние греки.
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