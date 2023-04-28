Аргументы недели

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Воздушная тревога прозвучала в Николаевской области на территории Украины

Воздушная тревога сегодня утром, 28 апреля, прозвучала на территории Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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