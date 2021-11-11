В аэропорту Геленджик зафиксирован рекордный за всю историю пассажиропоток

Аэропорт Геленджик впервые за свою историю смог выйти из категории малых аэропортов с пассажиропотоком, не превышающим полмиллиона человек в год, заявил генеральный директор воздушной гавани Иван Таранченко, 9 ноября сообщается на сайте компании.