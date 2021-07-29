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«Я у фермера беру»: губернатор пообещал приморцам создать альтернативу супермаркетам

«Я у фермера беру»: губернатор пообещал приморцам создать альтернативу супермаркетам

О том, что у жителей края появится выбор: куда идти за сметанкой, сливочками, молочком или мясом, а то и за свеклой: в киоск или супермаркет, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с работниками АО «Спасскцемент» в Спасске-Дальнем.

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