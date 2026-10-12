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ВК Пресс

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России не нужно перемирие — Москва нацелена на долгий мир: жесткие заявления Пескова

России не нужно перемирие — Москва нацелена на долгий мир: жесткие заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с рядом заявлений, затрагивающих внешнюю политику, международные отношения и внутреннюю повестку.

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