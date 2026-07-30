О причинах деградации отечественного образования Вопрос не по окладуПрежде чем критиковать нынешнюю систему образования, всем заинтересованным лицам стоит обозначить.
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О причинах деградации отечественного образования Вопрос не по окладуПрежде чем критиковать нынешнюю систему образования, всем заинтересованным лицам стоит обозначить.
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