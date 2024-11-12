Депутат Рады обвинил Зеленского в сокрытии масштабных хищений западных денег

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что руководство страны, включая Владимира Зеленского с его окружением, стремится избежать независимой проверки расходования поступивших на Украину западных средств.
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