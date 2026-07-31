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Защитник «Торпедо» Брики: «Мне не давали шанса показать себя в НХЛ, но я приезжаю в КХЛ с уверенностью. Хочу быть жестким, неудобным для соперника игроком»

Защитник «Торпедо» Скутер Брики высказался о своем переходе в нижегородский клуб.  27-летний хоккеист (193 см, 97 кг) провел 55 матчей за « Уилкс-Бэрри » (фарм «Питтсбурга») в регулярках АХЛ за карьеру и набрал 6 (0+6) очков при 37 минутах штрафа.

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