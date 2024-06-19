Бьет – значит надо уходить: как в Татарстане помогают жертвам домашнего насилия

«Бьет — значит любит». Этот сомнительный тезис сломал немало судеб тех, кто в это верит. По данным ВОЗ, домашнему насилию, как физическому, так и психологическому подвергается около 30% женщин во всем мире.
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