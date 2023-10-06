УАЗ и автобус столкнулись в Алматинской области. Один человек погиб, шестеро пострадали

Смертельное ДТП произошло по дороге на Каинды, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции региона, 5 октября в 14:40 часов, на территории Кегенского района, на девятом километре автодороги Кайынды-Саты, 47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с УАЗом, под управлением 26-летнего мужчины.