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Мировые Новости

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Электрозарядки становятся обязательной опцией в высокобюджетных новостройках

Электрозарядки становятся обязательной опцией в высокобюджетных новостройках

Рост интереса к электромобилям меняет требования покупателей к жилым комплексам. Если раньше наличие там зарядной станции воспринималось как дополнительная опция, то сегодня возможность заряжать автомобиль прямо в подземном паркинге становится одним из критериев выбора жилья.

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