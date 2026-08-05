Электрозарядки становятся обязательной опцией в высокобюджетных новостройках

Рост интереса к электромобилям меняет требования покупателей к жилым комплексам. Если раньше наличие там зарядной станции воспринималось как дополнительная опция, то сегодня возможность заряжать автомобиль прямо в подземном паркинге становится одним из критериев выбора жилья.