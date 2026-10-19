На торжественном построении в строгом строю замерли парадные расчеты всех районных казачьих обществ Сочи, военно-патриотических казачьих клубов, казачьих школ и даже казачьего детского сада.
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