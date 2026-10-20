Российский китаевед и писатель Бронислав Виногродский поддержал изучение китайской литературы в школах и перечислил ключевые произведения для программы.
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Хорошая идея изучать китайскую литературу .. но на языке оригинала.!!! Дожили своих хороших писателей море !!!!