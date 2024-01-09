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Минфин: экспортеры чаще будут обращаться за послаблениями по продаже валюты

Минфин: экспортеры чаще будут обращаться за послаблениями по продаже валюты

Министерство финансов ждет, что экспортеры будут чаще обращаться в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций с просьбой об исключении из норм указа президента об обязательной репатриации и продаже валютной выручки после внесенных в него в конце 2023 года изменений, рассказал в интервью «Интерфаксу» замминистра Алексей Моисеев.

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