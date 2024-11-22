Премьер Румынии заявил, что страна готова в 2025 году войти в Шенгенскую зону

Румыния готова в 2025 году войти в Шенгенскую зону, благодаря поддержке Венгрии в Европейском союзе. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу румынского лидера.