Фото: Уралвагонзавод Предприятие концерна «Уралвагонзавод» — НПО «Электромашина» в рамках Международного форума-выставки «Российский промышленник», проходящего в Санкт-Петербурге, в составе единого стенда Ростеха впервые демонстрирует перспективную разработку — асинхронный тяговый электродвигатель ЭДБТ1.
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