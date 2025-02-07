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КПРФ раздувает скандал из-за переименования площади в Якутске

КПРФ раздувает скандал из-за переименования площади в Якутске

Глава КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал власти Якутии за инициативу переименовать реконструированную в национальном стиле часть центральной площади Ленина в площадь Республики.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
якуты   всегда были   ярыми  русофобами .  такими же как  и западенцы
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