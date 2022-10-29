В СКЦ не достигли договоренности по движению судов

Достигнуть соглашения о движении судов в рамках «черноморской зерновой инициативы» не удалось представителям сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле, сообщила представитель СКЦ Исмини Палла 30 октября в опубликованном заявлении.
Достигнуть соглашения о движении судов в рамках «черноморской зерновой инициативы» не удалось представителям сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле, сообщила представитель СКЦ Исмини Палла 30 октября в опубликованном заявлении.
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