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С начала года в Киргизии сошли 250 селей, погибло 17 человек

С начала весны текущего года в Киргизии было зафиксировано примерно 250 случаев схода селей. О данной статистике рассказал сотрудник оперативного управления МЧС республики Кубаныч Темирбек уулу на пресс-конференции.

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