РОСКАЧЕСТВО НАШЛО У ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШАВЕРМЫ ДВЕ БЕДЫ. ОДНА ИЗ НИХ — СТАФИЛОКОКК

АНГЕЛ АНГЕЛ

Надо не констатировать факт нарушений, а закрывать эти точки совсем и передавать их в городскую собственность для развития точек с Русской выпечкой и кухней, хватит кормить не пойми чем Россиян. Куда пропали пельменные, чебуречные, пирожковые, пончиковые и т.д., где столовые которые во времена СССР пользовались большой популярностью. Надо свою кухню пропагандировать, а не азиатскую, европейскую. Все было в свое время и все чиновники продают бог знает кому, не пойми какого качества и безопасности здоровья граждан.... В Россию туристы приезжают не только посмотреть и ознакомиться с нашей культурой, но и попробовать Русскую кухню, а в России она очень разнообразная, вкусная и полезная.... Если конечно ее не пришлые будут готовить...