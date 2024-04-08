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РОСКАЧЕСТВО НАШЛО У ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШАВЕРМЫ ДВЕ БЕДЫ. ОДНА ИЗ НИХ — СТАФИЛОКОКК

РОСКАЧЕСТВО НАШЛО У ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШАВЕРМЫ ДВЕ БЕДЫ. ОДНА ИЗ НИХ — СТАФИЛОКОКК

Петербургская шаверма и московская шаурма попали под зоркий взгляд Роскачества. Результаты проверок оказались невкусные.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо не констатировать факт нарушений, а закрывать эти точки совсем и передавать их в городскую собственность для развития точек с Русской выпечкой и кухней, хватит кормить не пойми чем Россиян. Куда пропали пельменные, чебуречные, пирожковые, пончиковые и т.д., где столовые которые во времена СССР пользовались большой популярностью. Надо свою кухню пропагандировать, а не азиатскую, европейскую. Все было в свое время и все чиновники продают бог знает кому, не пойми какого качества и безопасности здоровья граждан.... В Россию туристы приезжают не только посмотреть и ознакомиться с нашей культурой, но и попробовать Русскую кухню, а в России она очень разнообразная, вкусная и полезная.... Если конечно ее не пришлые будут готовить...
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