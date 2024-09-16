Военкор RT Андрица показал кадры штурма юга Часова Яра

Военкор RT Влад Андрица показал, как батальон Шустрого 4-й бригады штурмует юг Часова Яра в ДНР. На видео российские бойцы заходят в блиндажи ВСУ, берут в плен украинских бойцов, а позднее противник сдаётся сам.