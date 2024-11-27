Россия сейчас не испытывают такой ненависти к противнику, как во время чеченских войн. Об этом российский музыкант Игорь Сукачев заявил в интервью либеральной журналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Сукачев готов выступить перед ВСУ
Комментарии
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ВлаДимир
Ну, пусть рискнет. Нацики упоротые сразу покажут, какие они родные.
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Фууууу, гадость...
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14 час.
Надежда Белугина
Откуда Сукачёв знает, кто кого не любил в чеченскую войну и кто кого не любит сейчас? Эти певуны-говоруны уже надоели. В чеченскую было сложно, потому что это первая война среди своих. Верили-не верили. что это по-настоящему. Простые чеченцы подкармливали наших солдат, снабжали водой, оказывали медицинскую помощь. У них есть старейшины, которые выслушивали все предложения и принимали мудрые решения. На Украине начали с демонстрации фашистских символов и жёсткого противостояния. Мудрых, к кому бы можно прислушаться, не нашлось. Да и противостояние затянулось на десятки лет. Выросло целое поколение, ненавидящее русских.
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11 час.
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