Надежда Белугина

Откуда Сукачёв знает, кто кого не любил в чеченскую войну и кто кого не любит сейчас? Эти певуны-говоруны уже надоели. В чеченскую было сложно, потому что это первая война среди своих. Верили-не верили. что это по-настоящему. Простые чеченцы подкармливали наших солдат, снабжали водой, оказывали медицинскую помощь. У них есть старейшины, которые выслушивали все предложения и принимали мудрые решения. На Украине начали с демонстрации фашистских символов и жёсткого противостояния. Мудрых, к кому бы можно прислушаться, не нашлось. Да и противостояние затянулось на десятки лет. Выросло целое поколение, ненавидящее русских.