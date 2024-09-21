Верховный суд не стал рассматривать жалобу о статусе иноагента рок звезды

Отказали в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из реестра иноагентов певице Земфире (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Земфира либо касается деятельности иностранного агента Земфира) верховный суд, об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии