Байден вновь попытался оскорбить Путина

Президент США Джо Байден продолжает выступать с оскорбительными заявлениями о российском лидере Владимире Путине и своем политическом оппоненте, экс-президенте Соединённых Штатов и претенденте на участие в президентских выборах 2024 года Дональде Трампе.
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