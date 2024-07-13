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Байден вновь попытался оскорбить Путина

Байден вновь попытался оскорбить Путина

Президент США Джо Байден продолжает выступать с оскорбительными заявлениями о российском лидере Владимире Путине и своем политическом оппоненте, экс-президенте Соединённых Штатов и претенденте на участие в президентских выборах 2024 года Дональде Трампе.

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EV
Evgeni Velesik
Снова передоз или абстиненция?
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