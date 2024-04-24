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  • Александр Лепаев
    потому что чиновникам тоже нужно больше чем жителям.это всегда было в России. дадут рубль отчитаются что дали тысячу....Путин возмутился,...
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Замглавы Минобороны Иванова и его сообщника арестовали на два месяца по делу о получении взятки

Замглавы Минобороны Иванова и его сообщника арестовали на два месяца по делу о получении взятки

По версии следствия, чиновник и его друг получили взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомстваБасманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня замминистра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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