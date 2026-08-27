НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

297 подписчиков

Вот это «перемога» - Мария Захарова о санкциях Киева против «Маши и Медведя»

Вот это «перемога» - Мария Захарова о санкциях Киева против «Маши и Медведя»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 27 августа иронично прокомментировала решение Владимира Зеленского ввести санкции против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии