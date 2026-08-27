Вот это «перемога» - Мария Захарова о санкциях Киева против «Маши и Медведя»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 27 августа иронично прокомментировала решение Владимира Зеленского ввести санкции против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь».
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