Купленное пять лет назад авто нашли в Петербурге у покупателя без переоформления

Судебные приставы Правобережного отдела Невского района Санкт-Петербурга разыскали автомобиль «Ниссан», принадлежащий 55-летней женщине, которая уклонялась от возмещения ущерба в 300 тысяч рублей по решению суда.
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