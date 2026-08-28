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Аргументы недели

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Купленное пять лет назад авто нашли в Петербурге у покупателя без переоформления

Купленное пять лет назад авто нашли в Петербурге у покупателя без переоформления

Судебные приставы Правобережного отдела Невского района Санкт-Петербурга разыскали автомобиль «Ниссан», принадлежащий 55-летней женщине, которая уклонялась от возмещения ущерба в 300 тысяч рублей по решению суда.

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