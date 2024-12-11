Шамаили, украшения и часы с боем: выставка о народных промыслах татар открылась в Москве

Выставка «Город и промысел: Традиционное искусство поволжских татар», посвященная татарским художественным промыслам и их эволюции в городской среде, открылась в московском музее-заповеднике «Царицыно» при поддержке Министерства культуры Татарстана.
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