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Петербургский дневник

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В Петербурге перед судом предстанут участники группы лжеремонтников

В Петербурге перед судом предстанут участники группы лжеремонтников

Мошенники обманули 48 человек Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области завершила предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ.

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