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Курские новости

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СКР расследует атаки дронов на Курскую, Брянскую, Белгородскую области

СКР расследует атаки дронов на Курскую, Брянскую, Белгородскую области

Расследуются атаки беспилотников, ранения и гибель мирных жителей в Курской, Луганской, Запорожской, Брянской и Белгородской областях.

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