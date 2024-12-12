Дональд Трамп поставил директором «Голоса Америки» проигравшую выборы Кару Лейк

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшей телеведущей и кандидата в сенаторы от штата Аризона Кары Лейк на должность директора радиовещательной корпорации «Голос Америки» (признана в России иноагентом).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии