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Дональд Трамп поставил директором «Голоса Америки» проигравшую выборы Кару Лейк

Дональд Трамп поставил директором «Голоса Америки» проигравшую выборы Кару Лейк

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшей телеведущей и кандидата в сенаторы от штата Аризона Кары Лейк на должность директора радиовещательной корпорации «Голос Америки» (признана в России иноагентом).

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