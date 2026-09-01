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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лугенц Дорт об обмене в «Атланту»: «Это очень круто»

Форвард Лугенц Дорт заявил, что нормально воспринял обмен из «Оклахомы» в «Атланту», где будет играть вместе с другом и соотечественником  Никилом Александер-Уокером .

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