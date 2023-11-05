Плутон в Водолее: даже если вы не разбираетесь в астрологии, даем 5 рекомендаций для решения жизненных проблем

С 20 ноября 2024 до 19 января 2044 плутон будет находиться в знаке Водолея. Как это повлияет на нашу жизнь? На что стоит обратить внимание? Астролог Полина Хлебникова рассказывает и делится полезными советами.
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