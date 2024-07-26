Турчак назвал Мишустину главные приоритеты в развитии Республики Алтай

Одним из важных направлений в своей работе врио главы республики считает сферу здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин 25 июля провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, на которой обсудил проблемные вопросы, пишут "Новости Горного Алтая".