В Новосибирской области благоустроят 108 общественных пространств

В Новосибирске этой осенью планируют открыть четыре обновлённых пространства. Парк «Каменка» уже готов, его открытие намечено на сентябрь.
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