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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о спортивных СМИ: «Много лагерного, тюремного жаргона перешло в наш обиход. Те, кто получают деньги, должны следить за русским языком. Это самая большая национальная безопасность»

– У нас еще, я хочу сказать, много лагерного жаргона, тюремного жаргона перешло в наш обиход. В Советском Союзе это недопустимо было.

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