Политический гороскоп на зиму

автор - Музей города N (Некропоткина) Близнецы (Литва и Латвия) - самое время начать запасаться теплом сердец, которые пылают гордостью за независимость Прибалтики от кровавой (но тёплой!) руки Кремля, которая раньше давала газ по нормальной цене.