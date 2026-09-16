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"Квартал 95" понёс складские потери

"Квартал 95" понёс складские потери

Реквизит украинской студии "Квартал 95" сгорел со складом. Об этом студия сообщила 16 сентября в своём аккаунте .

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