Рецепт торта «Панчо» со сметаной и ананасами

На приготовлении бисквита основан классический торт Панчо. Рецепт со сметаной и ананасами нравится миллионам по всему миру нежным вкусом и удачным сочетанием сливочной сметаны с фруктовой кислинкой ананаса.
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