ЕС в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у РФ

Россия - крупнейший поставщик трески в Евросоюз Евросоюз в марте внезапно нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекордных показателей с начала прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.