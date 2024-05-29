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Петербургский дневник

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ЕС в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у РФ

ЕС в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у РФ

Россия - крупнейший поставщик трески в Евросоюз Евросоюз в марте внезапно нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекордных показателей с начала прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.

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