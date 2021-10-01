Важное изменение с 1 октября – 2 млн водителей под ударом

Срок действия диагностических карт был продлен в начале 2021 года постановлением Правительства №275: все карты, которые должны были стать недействительными в период с 1 февраля по 30 сентября, оставались действительными до 1 октября минимум.
Срок действия диагностических карт был продлен в начале 2021 года постановлением Правительства №275: все карты, которые должны были стать недействительными в период с 1 февраля по 30 сентября, оставались действительными до 1 октября минимум.
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