Инженер Железняков рассказал, почему данные об экзопланетах требуют осторожности

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского инженер Александр Железняков считает, что обнаружение атмосферы у экзопланеты LHS 1140b ещё не подтверждает наличие условий для жизни.
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