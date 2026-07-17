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Инженер Железняков рассказал, почему данные об экзопланетах требуют осторожности

Инженер Железняков рассказал, почему данные об экзопланетах требуют осторожности

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского инженер Александр Железняков считает, что обнаружение атмосферы у экзопланеты LHS 1140b ещё не подтверждает наличие условий для жизни.

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