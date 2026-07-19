Мали: По меньшей мере 50 солдат малийской армии (FAMa) и Африканского корпуса были убиты и 24 взяты в плен, когда боевики Фронта освобождения Азавада (FLA) и Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM) устроили засаду на их конвой в Табричате, направлявшийся в Анефис, регион Кидаль, 18 июля.