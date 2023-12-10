Температурные значения ниже нормы продолжают держаться в большинстве регионов России

На фоне морозов в нескольких регионах происходили отключения электричества. В целом синоптики прогнозируют смягчение температур в течение следующей неделиСорокоградусные морозы продолжают держаться в Сибири.
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